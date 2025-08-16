الساعة الخامسة مساء يوم خميس من صيف عام 2016، كانت جورجينا رودريجز تستعد لمغادرة عملها في متجر مبيعات جوتشي بمنطقة في مدريد، لكن أحد زملائها طلب منها البقاء 30 دقيقة لمساعدة عميل، وهو ماغير حياتها إلى الآن، كان العميل هو كريستيانو رونالدو.

وصفت جورجينا أول مرة رأت فيها النجم البرتغالي "رجل وسيم، طوله قرابة مترين، معه طفل وعدد من أصدقائه، كان رائعا للغاية".

وقتها شعرت النجمة الأرجنتينية بوخز في معدتها، تساءلت: "ماذا يحدث لي؟"، ولارتباكها وخجلها لم ترغب في النظر إليه.

تعرفا النجمان، تقاربا، توطدت علاقتهما، شعرا بالحب، بعدما التقيا أكثر من مرة.

أول موعد بين جورجينا وكريستيانو رونالدو

دعا رونالدو خطيبته إلى العشاء، فكرت، قالت: "لكنني كنت متحمسة للذهاب، وفي طريقنا إلى المطعم، تلامست أيدينا، شعرت لحظتها أن هذه اليد ستبقى معي إلى الأبد، لم أشعر بالغربة، عدت إلى المنزل وقلبي ينبض بقوة".

كانت هذه أول مرة يلتقيا معا. وتكررت اللقاءات وتناولا العشاء أكثر من مرة، وصفت أحد اللقاءات في فيلم وثائقي لنيتفلكس، قالت، كنت في إحدى المرات متشوقة لرؤيته، لكنني لم أرغب في مهاتفته وإظهار ذلك، وفي مرة أرسل لي رسالة بعد مباراة، فأخبرته أنني على وشك النوم، لكنه دعاني إلى العشاء، فاستقبلني بالمنزل، وتناولا العشاء.

ظلت الأمور سرية بين النجمين، لكن زملاء العمل لاحظوا أنها تصل إلى العمل بحافلة المدينة لكنها تغادر بسيارة من طراز بوجاتي.

نشرت مجلة "هولا" الإسبانية أول صورة لهما أثناء وجودهما في رحلة بباريس، وتكشف القصة للجمهور، فتوقف جورجينا عن العمل في بيع الحقائب وتركت شقتها المتواضعة المستأجرة لتعيش في قصر بحي لا فينكا بمدريد.

قالت: "بفضل الحب حياتي تحولت إلى حلم، وكان هو رونالدو، كان وقتها أحد أكثر لاعبي كرة القدم شهرة والأكثر أجرا، لكنني وجدت ما لا يُشترى بالمال، السلام والولاء والدعم غير المشروط".

كون كريستيانو وجورجينا عائلة كبيرة من الأطفال، كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا، مارتينا، بيلا إزميرالدا.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

انتقلا النجمان معًا من مدريد إلى تورينو إلى مانشستر إلى الرياض حاليا، وأعلنا خطبتهما مؤخرًا استعداد للزواج.