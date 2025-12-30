أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وفاة نجم النادي الأهلي السابق حمدي جمعة، بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل قد مر بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، حيث حرص عدد من نجوم النادي الأهلي السابقين على زيارته، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

من هو حمدي جمعة نجم الأهلي السابق؟

يعد حمدي جمعة أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي خلال حقبة السبعينيات، وشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال حمدي جمعة، خلال أحد ظهوره التلفزيونية، متحدثا عن ذكرياته مع الأهلي: شاركت في جميع مباريات القمة أمام الزمالك خلال فترة تواجدي مع الأهلي.

وبدأ حمدي جمعة مسيرته الكروية ضمن ناشئي النادي الأهلي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، حيث رشحه الكابتن محمود الجوهري للانضمام إلى الفريق الأول، وهو ما كان له الفضل الأكبر في انطلاقته الكروية.

كما شارك في منتخب الناشئين إلى جانب عدد من النجوم الكبار، أبرزهم: ثابت البطل، مختار مختار.

وكشف جمعة أن أول راتب حصل عليه مع فريق الناشئين بلغ 40 جنيها، بينما حصل على 60 جنيها بعد مشاركته مع الأهلي في إحدى مباريات القمة أمام الزمالك.

وأضاف أنه أحرز هدفا واحدا فقط في جميع مباريات القمة التي شارك بها، وكان من صناعة الكابتن محمود الخطيب.

وتوفي نجم الأهلي السابق حمدي جمعة اليوم الثلاثاء بعد صراع مرير مع المرض، ليرحل أفضل ظهير أيمن جاء في تاريخ النادي الأهلي.