"قصص متفوتكش".. حقيقة منع زوجة إبراهيم شيكا من السفر.. وهدايا جورجينا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث كشف المستشار جلال صوابي، محامي السيدة هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، حقيقة منع موكلته من السفر خارج البلاد.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية:

"بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر

أكد المستشار جلال صوابي، محامي السيدة هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، أن موكلته لم تتلقَ أي استدعاء من جهات التحقيق حتى الآن، نافيًا ما تم تداوله بشأن خضوعها للتحقيق أو صدور قرار بمنعها من السفر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من الاتهامات إلى النائب العام.. القصة الكاملة لقضية زوجة إبراهيم شيكا ووفاء عامر

تواصل أزمة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، تصدرها لحديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد اتهامات تجارة الأعضاء التي طالت زوجته هبة التركي والفنانة وفاء عامر والتشكيك وراء أسباب وفاته الحقيقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موقف طريف بالدوري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله بالخطأ (صور)

شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واقعة طريفة كان بطلها مدافع بيراميدز محمود مرعي، الذي بدأ المباراة مرتديًا قميص زميله علي جبر رقم 5، بدلًا من قميصه الأصلي رقم 3.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تجارة أعضاء وتشريح جثة ووفاء عامر.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة إبراهيم شيكا

يرصد "مصراوي"، كواليس قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك الذي توفي متأثرًا بمرض السرطان، وآخر مستجدات أزمة زوجته هبة التركي والفنانة وفاء عامر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حامد حمدان يشارك الجماهير رسالة حزينة ووالدته تواسيه (صورة)

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، منشورًا غامضًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع نادي بتروجيت ورفض الانتقال للزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يصلي بين الشوطين".. مخرج مباراة منتخب مصر وإسبانيا في مونديال اليد للشباب يخطف الأنظار

خطف مخرج مباراة منتخب مصر للشباب وإسبانيا أمس الخميس الموافق 14 أغسطس الجاري، في بطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، الأنظار بشكل كبير بين شوطي المباراة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ 4 مليون جنيه إسترليني.. هدايا كريستيانو رونالدو لجورجينا بمناسبة الخطوبة

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، جورجينا رودريجيز هدايا فاخرة، بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد احتفاله بعيد ميلادها.. 15 صورة لميدو وزوجته على البحر بالمصيف

يعيش الثنائي أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي، حياة هادئة بعيدًا عن الصخب الكروي، حيث تزوج الثنائي بعد قصة حب قوية جمعت بينهما في سن الـ19.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبلة ورسالة رومانسية.. 17 صور لاحتفال زوجة محمد فضل بعيد ميلاده

حرصت إيمان العاصي زوجة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد فضل، بعيد ميلاده من خلال نشر عدد من الصور تجمعهما على "إنستجرام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

والده يتاجر في الجزارة وشقيقته مصممة أزياء.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح

يترقب كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026، الذي سينطلق اليوم بمباراة واحدة تجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا