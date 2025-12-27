رئيس وزراء الصومال يكشف هدف نتنياهو من الاعتراف بإقليم أرض الصومال

قال رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إن حكومة وشعب الصومال يعتبرون اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال قرارًا باطلًا وعدوانًا مباشرًا على السيادة الصومالية.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، وصف بري موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المتهور"، معتبرًا أنه كان الأولى به الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدلًا من اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته تحركت فورًا وأجرت اتصالات مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى وجود ردود فعل دولية وإقليمية داعمة للموقف الصومالي، ومؤكدًا استمرار التحرك الدبلوماسي.

وشدد بري على أن بلاده ستستخدم جميع الأساليب القانونية المتاحة لصد ما وصفه بالعدوان على سيادة الصومال، كاشفًا أن هدف نتنياهو من الاعتراف هو السعي إلى موطئ قدم في القرن الإفريقي والتحكم في مضيق باب المندب.

وأكد أن علاقات الصومال مع الولايات المتحدة جيدة، وأن واشنطن أُبلغت مرارًا برفض مقديشو أي تدخل في شؤونها الداخلية، لافتًا إلى أن موقف الرئيس الأمريكي "جيد"، وأنه لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تعترف بقرار نتنياهو.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" دولة مستقلة وذات سيادة، لتصبح بذلك أول دولة ‌تعترف ‍بها.