يترقب كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026، الذي سينطلق اليوم بمباراة واحدة تجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث.

ووسط الترقب الجماهيري الكبير من قبل كل محبي كرة القدم العالمية، لانطلاق الموسم الجديد من البريميرليج، إلا أن الجماهير المصرية تنتظر ظهور نجمها الأول وأسطورتها وهو محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

والمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ستلقى متابعة خاصة من الجماهير المصرية، لكونها ستضم فريق ليفربول بحضور نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، خاصة في ظل التألق الأسطوري الذي حققه صلاح في السنوات الماضي وهو ما جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم طوال السنوات الماضية.

ومع الجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بات الكثير من المواطنين يبحثون عن أبرز المعلومات التي تتعلق بعائلة محمد صلاح.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح

وفي قرية صغيرة تتبع مركز بسيون محافظة الغربية وهى قرية "نجريج"، خرج أسطورة الكرة المصرية وأحد أفضل لاعبي العالم في السنوات الأخيرة وهو محمد صلاح، الذي بدأ مشواره من داخل قريته الصغيرة حتى وصل إلى العالمية ونجومية كبيرة في سماء كرة القدم.

والنجم المصري ولد في يونيو 1992 بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، لأسرة متوسطة الحال، مكونة من 4 أشخاص بخلافه، هم الأب والأب وشقيقين ولد وبنت.

ومثل أي أسرة مصرية، كان والد صلاح يعمل في أكثر من مجال لتلبية احتياجات أطفاله، حيث كان يعمل صلاح غالي موظفا حكوميا، بجانب عمله في زراعة الياسمين وبيعه.

وبعد التألق الكبير الذي حققه صلاح في السنوات الماضية، لم ينسى أفراد أسرته النادي الذي بدأ فيه صلاح، حيث منذ سنوات قليلة قام صلاح غالي والد نجم منتخب مصر،ـ بشراء نادى عثماثون "مقاولون طنطا"، هو النادي الذي بدأ معه أسطورة الكرة المصرية مشواره التاريخي في كرة القدم.

وعلى صعيد آخر وبعيدا عن كرة القدم، افتتح والد صلاح خلال السنوات الماضية سلسلة محلات "جزارة"، وأطلق عليها جزارة "أبو صلاح".

ومن جانبها تفضل والدة النجم المصري محمد صلاح عدم الظهور وتحرص أن تكون دائما بعيدة عن الأضواء، لذلك لا تتوفر الكثير من المعلومات عنها.

وكان محمد صلاح كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والدته كانت تطالبه بالابتعاد عن كرة القدم في البداية، إلا أن والده أصر على استكمال مشواره في كرة القدم.

وعلى الرغم من رفض والدة صلاح في البداية ممارسة نجلها لكرة القدم، إلا أنه أكد في فيديو سابق له، أنه المقرب لوالدته من بين أشقائه، حيث قال: "أنا اللي على الحجر، ووالدتي دائما تقول لأشقائي لأنه هو اللي سافر، لكن الحقيقة تأتي بسبب حبها الكبير لي".

كما أنه أكد، أن الأهداف التي يسجلها رفقة المنتخب المصري هى الأهداف الأقرب لوالدته.

ويمتلك صلاح شقيقين ولد وبنت، هما رباب التي تعد الشقيقة الأكبر لصلاح، نصر صلاح الأخ الأصغر لنجم المنتخب المصري.

وتعد رباب أبرز وأشهر أفراد عائلة صلاح، لعملها في مجال الأزياء والموضة حيث تعمل كمصممة أزياء، بجانب امتلاكها علامة تجارية باسمها.

وصلاح متزوج من سيدة تدعى ماجي صادق، احتفل الثنائي بحفل زفافهما في عام 2013، وأنجب صلاح من زوجته ابنتين مكة وكيان.

