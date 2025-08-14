كتب - يوسف محمد:

نجح عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية بشكل عام، في ظل التاريخ الكبير الذ1ي قدمه الحارس الأسطوري للفراعنة، طوال مشواره في كرة القدم.

وهناك شبه اتفاق تام بين فئة كبيرة من متابعي كرة القدم المصرية، على أنه يعد الحارس الأفضل في تاريخ مصر، بل أنه يصنف كأحد أعظم الحراس في تاريخ القارة السمراء، لما قدمه طوال مسيرته في كرة القدم، من ألقاب جماعية وفردية، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الأرقام التاريخية الفردية في مسيرته.

ولم تكن رحلة ابن كفر البطيخ، سهلة حتى وصل لما هو فيه الأن، بل أنه واجها الكثير من العقبات خلال بداية مشواره في كرة القدم وبالأخص في بداياته، خاصة في ظل رفض والده ممارسته كرة القدم والتركيز على الدراسة بشكل كامل، لذا سوف نتعرف معا على أهم التفاصيل الخاصة بعائلة عصام الحضري ونكشف أبرز المحطات والصعوبات التي واجهها السد العالي في مسيرته.

أبرز المعلومات عن عائلة عصام الحضري

ولد الحضري في يناير من عام 1973 بقرية كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، لأسرة متوسط الحال، لأب يدعى كمال توفيق الحضري وأم تسمى فتحية صادق البحيري.

ولا يتوفر الكثير من المعلومات عن أشقاء أسطورة الكرة المصرية السابق، إلا أنه من المعروف أنه لديه خمسة أشقاء ولدين وثلاثة بنات، واللدين هما الأخ الأكبر أسامة وشقيق أصغر يدعى عمرو، بالإضافة إلى ثلاثة بنات.

وعائلة أسطورة حراسة المرمى في القارة السمراء، هى عائلة أهلاوية بامتياز من البداية، هو ما زاد عقب انضمام عصام إلى قلعة الجزيرة، وفقا لما ذكرته والدته في تصريحات تليفزيونية سابقة.

وكانت لعائلة الحضرية دورا كبيرا فيما وصل إليه الأن، سواء عن طريق والدته التي تعد بمثابة تميمة الحظ للاعب أو والده، الذي على الرغم من رفضه ممارسة نجله كرة القدم في البداية، إلا أنه كان مساندا قويا له بعد ذلك ويدعمه باستمرار.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قال الحضري: "والدي حاربني في كرة القدم في البداية ولم يكن يرغب في ممارستي للعبة، لكنه ساندني بعد ذلك واستمر بجانبي، مشيرا أنه يشعر بأن هناك شئ ناقص منذ وفاة والده".

ويؤكد الحضري أن والده كان لا يرغب في ممارسة نجله كرة القدم في البداية، حيث قال في إحدى لقاءاته التليفزيونية: "والدي قال لي مفيش لعب كورة تاني وركز فقط في الدراسة، لكنني استمريت في لعب كرة القدم دون علمه، بعد أن انتهي كنت أغسل ملابسي في "الترعة"، لكن عندما علم والدي بأنني مازلت أمارس كرة القدم، حرق ملابس الرياضية أمامي وكنت في قمة الحزن آنذاك".

وأكمل الحضري: "والدي كان يرفض منحي أي أموال حتى لا ألعب كرة القدم، لكنني كنت أذهب من كفر البطيخ إلى دمياط جري 7 كيلو حتى استمر في ممارسة كرة القدم ولكنه بعد لعبي في مراحل الناشئين بدء يقف بجواري بشكل قوي".

وعلى الجانب الآخر وعلى الرغم من رفض والد الحضري ممارسة نجله كرة القدم، إلا أن والدته كانت هى السند الأول له، حيث قالت في إحدى اللقاءات التليفزيونية: "مكنتش متوقعة أن عصام يوصل للي وصل ليه، لكن ربنا وفقه وكنت بخبي على والده أنه بيروح يلعب كورة لأنه كان رافض هذا الأمر".

ويرتبط عصام الحضري بوالده ووالدته بشكل كبير، حيث أكد في حوار تليفزيوني سابق، أنه يحصر على التواصل معهما قبل أي مباراة يخوضها ويطلب منهما الدعاء وبشكل خاص من والدته.

غضب والدة الحضري من جوزيه بعد رحيل نجلها عن النادي

ولم تنسى الحاجة فتحية البحيري رحيل نجلها عن النادي الأهلي، على الرغم من عشقه الكبير للمارد الأحمر وتألقه رفقة الفريق لسنوات طويلة، حيث قبل وفاتها أكدت في تصريحات صحفية سابقة، أنها كانت تتمنى أن يختم نجلها مشواره في كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وأعربت والدة الحضري عن حزنها لرحيل نجلها عن المارد الأحمر، مشيرة إلى أن جوزيه هو السبب في رحيله، لذا عبرت عن هذا الأمر، قائلة: "الله يسامحه جوزيه وكان سبب أساسي في رحيله".

وزوجة عصام الحضري تدعى صابرين رضا، ويمتلك خمسة أبناء من زوجته صابرين، هم: "" شاهندة، شدوي، شهد، ياسين، شايان".

