10 صور لاحتفال زوجة مروان عطية بافتتاح مشروعه الخاص

07:17 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
احتفلت سلمى صقر زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بافتتاح مشروعه الجديد، الذي افتتحه أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري.

وكان عطية احتفل أمي الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، بافتتاح مشروعه الخاص وهو معرض سيارات، بحضور عدد من نجوم القلعة الحمراء.

واحتفت زوجة نجم الأهلي بافتتاح مشروعه الخاص على طريقتها الخاصة، من خلال نشر مجموعة من الصور رفقة بعض أصدقائها، على حسابها الخاص على "إنستجرام.

وشهدت احتفال مروان أمس بمشروعه الخاص، حضور عدد من نجوم الأهلي، على رأسهم إمام عاشور، أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى المدرب العام عماد النحاس.

زوجة مروان عطية مروان عطية النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مروان عطية وزوجته
