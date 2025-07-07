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أول رد فعل من زوجة النني الأولى بعد زواجه الثاني (صورة)

12:00 م الإثنين 07 يوليه 2025
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شهدت الساعات الماضية تداول الأنباء التي تشير إلى زواج محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي للمرة الثانية، بعد نشر بلوجر مغربية تُدعى "حنان" صور لها مع شخص مُظلل الوجه ويشبه اللاعب المصري محمد النني.

وتحقق "مصراوي" من القصة، حيث تواجدت 3 قرائن أكدت صحة المعلومات وزواج النني من السيدة المغربية بعد الانتقال إلى الجزيرة الإماراتي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وبعد ذلك، نشرت آمال الحناوي زوجة محمد النني الأولى عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بمنصة "إنستجرام" مقولة جاء مضمونها كالتالي: "كل ما يتم خلف ظهرك، يتم أمام الله فهو يمهل ولا يهمل".

وقال مصدر مقرب من النني في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب متزوج من السيدة المغربية بعد تعرفه عليها في دولة الإمارات، ويتجنب نشر صوره معها احتراما لزوجته الأولى.

وانضم المصري لنادي الجزيرة الإماراتي في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

أول منشور لزوجة النني الأولى بعد تداول زواجه مجددا

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