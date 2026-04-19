أكد المجلس الأعلى للجامعات، على استمرار العمل بالضوابط المنظمة للدراسة في الخارج، وهي الضوابط السارية منذ عامين.

وشدد المجلس على أن الدراسة خارج البلاد يجب أن تكون بنظام الانتظام الكامل، مع تجنب الالتحاق بأي برامج تعليمية تعتمد على الدراسة عن بُعد أو بنظام الدوام الجزئي أو التعلم الإلكتروني باعتبارها غير مقبولة ضمن ضوابط المعادلة.

وأوضح "الأعلى للجامعات"، أن معادلة المؤهلات والدرجات العلمية الحاصل عليها الطلاب من جامعات خارجية تتم بشكل منفصل لكل حالة على حدة، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة ونيل الدرجة العلمية ثم العودة إلى مصر.

وأشار المجلس، فيما يتعلق بشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، إلى أنه يُسمح للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة بالدراسة خارج البلاد في حال كان مجموعهم أقل بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للقبول المقرر لنفس التخصصات في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك وفق سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة.

وأكد المجلس، أن إجراءات السفر والدراسة يتم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي، مع التأكيد على عدم إصدار أي تصريح سفر للطلاب إلا بعد التحقق والمراجعة الرسمية لشهادة الثانوية العامة.

كما لفت إلى ضرورة تقديم الطالب إفادة رسمية من مكتب التنسيق توضح مجموعه الدراسي والحد الأدنى للقبول في التخصص الذي يرغب الالتحاق به، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة ومنع أي مخالفات في إجراءات السفر أو القبول للدراسة بالخارج.