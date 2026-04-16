مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جميع المباريات

قبل كأس العالم 2026.. أبرز المعلومات عن أول حكم مصري شارك في المونديال

كتب : نهي خورشيد

09:40 م 16/04/2026 تعديل في 10:17 م

يوسف محمد أفندي

ينتظر عشاق ومحبي الرياضة المصرية المشاركة التاريخية المرتقبة للتحكيم المصري في النسخة رقم 23 من بطولة كأس العالم2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

حكام مصريين في كأس العالم2026

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم اختارت الرباعي المصري المكون من أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه إلى جانب محمود عاشور، في سابقة هي الأولى من نوعها بتواجد أربعة حكام مصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق البطولة عام 1930.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن يوسف محمد أفندي أول حكم مصري في تاريخ المونديال:

أبرز المعلومات عن يوسف محمد أفندي أول حكم مصري شارك في كأس العالم

يوسف محمد أفندي يعد رائد التحكيم المصري والعربي في البطولات العالمية، إذ سجل أول ظهور في نهائيات المونديال بنسخة 1934 في إيطاليا.

شارك حكماً مساعداً في مباراة تشيكوسلوفاكيا ضد سويسرا ضمن الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز المنتخب التشيكوسلوفاكي بنتيجة 3-2.

أدار مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ضد المكسيك يوم 24 مايو 1934، ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال وانتهت بفوز المنتخب الأمريكي 4-2.

كان من أبرز حكام حقبتي العشرينيات والثلاثينيات.

شارك في إدارة مباريات دولية ضمن دورات الألعاب الأولمبية، إذ تواجد في بطولتي أنتويرب وأمستردام.

يوسف محمد أفندي كأس العالم2026 كأس العالم

تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
البيت الأبيض يكشف تفاصيل كيفية التوصل إلى وقف النار بين إسرائيل ولبنان
