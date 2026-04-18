أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟

أفاد جنود أمريكيون منتشرون على متن سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط بأنهم يتلقون وجبات قليلة وغير شهية، حيث شاركوا صورًا أثارت مخاوف واسعة بشأن نقص الإمدادات الغذائية خلال العمليات الممتدة وسط الصراع المستمر مع إيران.

الصور، التي حصلت عليها ونشرتها صحيفة "يو إس إيه توداي" يوم الخميس، تعود إلى السفينة البرمائية الهجومية يو إس إس تريبولي، التي تضم نحو 3500 بحّار ومشاة بحرية، وكذلك حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن التي تشارك في فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

نقص في الطعام

تُظهر إحدى الصور صينية غداء شبه فارغة، تحتوي فقط على كمية صغيرة من اللحم المفروم وقطعة خبز تورتيلا واحدة. كما تُظهر صورة أخرى من منتصف أبريل وجبة عشاء تتكون من كمية قليلة من الجزر المسلوق وقطعة لحم جافة وشريحة من لحم مُصنّع بلون رمادي.

وأفادت عائلات العسكريين بأن البحّارة ومشاة البحرية يقومون بتقنين الطعام بسبب محدودية الإمدادات، مع نفاذ المنتجات الطازجة وتراجع المخزون بعد أكثر من شهر في البحر دون رسو في موانئ.

ووصف أفراد الطاقم تقاسمهم للوجبات فيما بينهم لضمان توزيع عادل عندما تكون الحصص غير كافية، مشيرين إلى أن الطعام يفتقر إلى المذاق والكمية.

وقالت كارين إرسكين-فالنتاين، وهي قسيسة تدعم عائلات البحّارة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للصحيفة الأمريكية، إن العسكريين "يشعرون بالجوع طوال الوقت". كما أعرب دان إف، وهو جندي سابق في مشاة البحرية للصحيفة ذاتها، عن قلقه بعد تلقيه رسائل من ابنته التي تخدم على متن تريبولي بشأن نقص الإمدادات.

تفاقم أزمة الغذاء

وتفاقمت الأزمة مع تعليق غير محدد المدة لخدمة البريد إلى 27 رمزًا بريديًا عسكريًا في الشرق الأوسط، بقرار من خدمة البريد الأمريكية ووكالة البريد العسكري، بسبب إغلاق المجال الجوي وتعطّل الخدمات اللوجستية جراء النزاع.

ولا تزال آلاف الطرود التي تحتوي على مواد غذائية وأدوات نظافة وجوارب وغيرها من المستلزمات عالقة في مرافق آمنة دون تحديد موعد لاستئناف تسليمها. وقد أنفقت عائلات العسكريين مبالغ كبيرة على هذه الطرود دون أن تصل إلى السفن، حيث ذكرت أم من ولاية تكساس أنها أنفقت نحو 2000 دولار لإرسال شحنات لابنها على متن تريبولي، وفقا لما نشرته الصحيفة الأمريكية.

وأفادت التقارير بأن معنويات الطواقم تتراجع بشكل حاد، حيث قال أحد البحّارة في رسالة إن الوضع "يتجه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق".

نفي وجود أزمة

في المقابل علق وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث على تقارير أزمة الغذاء قائلا: "مجرد أخبار كاذبة جديدة من الصحافة الفريسية".

وأضاف: "فريقي أكد بيانات الإمدادات اللوجستية للسفينتين لينكولن وتريبولي. كلاهما يمتلك أكثر من 30 يومًا من إمدادات الفئة الأولى (الغذاء) على متنه". وتابع: "بحّارتنا يستحقون الأفضل — وهم يحصلون عليه".

كما نشرت البحرية الأمريكية، على موقع إكس صورا تفيد بعدم وجود أي أزمة في على متن السفن الحربية الأمريكية.

وكتب الحساب الرسمي للبحرية الأمريكية على إكس قائلا: "وجبات طازجة. خدمة كاملة. جاهزية تامة للمهمة. يواصل البحّارة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والسفينة "يو إس إس تريبولي" تلقي وجبات تُحضَّر بانتظام في عرض البحر — دون أي انقطاع أو نقص".