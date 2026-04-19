كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟

كتب : شيماء مرسي

01:00 ص 19/04/2026

مع انتشار الأنظمة النباتية، يصبح الحصول على ما يكفي من البروتين دون رفع استهلاك الكربوهيدرات تحدي كبير.
الحل لا يكمن في تقليل الأطعمة، بل في إعادة ترتيب مكوناتها داخل الوجبة بطريقة توازن البروتين والكربوهيدرات بشكل فعال.

ما هي أفضل مصادر البروتين النباتية لتقليل الكربوهيدرات؟

تحتوي المصادر النباتية التقليدية للبروتين، مثل العدس والفاصوليا، على نسب مرتفعة من الكربوهيدرات، ما قد يمثل تحديًا لمن يسعون لتقليلها.
في المقابل، توفر بعض الأطعمة النباتية توازن أفضل ىخاصة المعتمدة على الصويا مثل التوفو التي تمنح بروتينا مرتفعا مع كربوهيدرات أقل نسبيا، ما يجعلها خيارا مثاليا للأنظمة النباتية منخفضة الكربوهيدرات.

هل يمكن استخدام المكسرات والبذور لتعزيز البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟

تبرز المكسرات والبذور كخيار داعم للنظام الغذائي النباتي، إذ تضيف كمية جيدة من البروتين إلى جانب الدهون الصحية. هذا يساعد على تحسين الإحساس بالشبع دون رفع الحمل الكربوهيدراتي بشكل كبير، مما يجعلها إضافة مثالية للوجبات النباتية المتوازنة، وفقا لـ "Very Well Health".

كيف يبنى وجبة نباتية عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات؟

ينصح بأن يبدأ تكوين الوجبة من مصدر بروتين منخفض الكربوهيدرات، مثل التوفو أو السيتان، ثم تضاف البقوليات أو الحبوب بكميات مدروسة، بدل الاعتماد عليها كمصدر رئيسي.
هذا النهج يسمح برفع كثافة البروتين في الوجبة دون مضاعفة الكربوهيدرات، مما يعزز التوازن الغذائي والقدرة على الشعور بالشبع.

هل يمكن الاعتماد على الحبوب للحصول على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟

يمكن استخدام الحبوب الغنية نسبيا بالبروتين، مثل الكينوا، لكن كجزء من الحصة الكربوهيدراتية وليس كمصدر بروتين أساسي.
ورغم التركيز على تقليل الكربوهيدرات، يؤكد المختصون أن الكربوهيدرات عنصر ضروري لإمداد الجسم بالطاقة، خاصة عند اختيار الأنواع الكاملة الغنية بالألياف، التي تساعد على استقرار سكر الدم وتحسين الهضم.

