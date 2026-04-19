

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة بلومبرج، بأن بيانات تتبع السفن أظهرت قيام عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال بتعديل مسارها خلال رحلاتها البحرية في المنطقة.

تحركات بحرية مرتبطة بالتوترات

وأوضحت البيانات أن 5 ناقلات غاز مسال كانت في طريقها إلى المرور عبر مضيق هرمز مضيق هرمز، لكنها غيرت مسارها بشكل مفاجئ، متجهة إلى مسارات بديلة بعيدًا عن المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد تحذيرات مرتبطة بإمكانية إغلاق المضيق، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والتصريحات الإيرانية التي أشارت إلى خيارات تصعيدية محتملة في حال استمرار الضغوط.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس حالة القلق في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في حركة إمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات بين إيران والقوى الغربية، وسط مخاوف من تأثير أي اضطراب في الملاحة البحرية على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.