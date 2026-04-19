الخارجية الإيرانية تحسم ملف المواد المخصبة وتكشف خطوة بشأن هرمز

كتب : مصراوي

01:47 ص 19/04/2026 تعديل في 01:49 ص

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، موقفًا حاسمًا بشأن ملف المواد المخصبة، إلى جانب تطورات مرتبطة بالمفاوضات الجارية مع الأطراف الدولية، مؤكدة استمرار نهجها التفاوضي مع التشبث بثوابتها.

موقف نووي وتصعيد تفاوضي

وشددت الخارجية الإيرانية على أنها لن ترسل أي مواد مخصبة إلى الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش أو التفاوض في المرحلة الحالية، في إشارة إلى حساسية الملف النووي بالنسبة لطهران.

وأوضحت أن هناك تعليمات جديدة سيتم إصدارها بشأن مضيق هرمز مضيق هرمز، على أن تكون جزءًا من مسار التفاوضات الجارية، بما يعكس أهمية هذا الممر الحيوي في الحسابات الإقليمية والدولية.

وأكدت أن إيران مستمرة في التعامل مع ملف المفاوضات بحسن نية، لكنها في الوقت نفسه تضع خطوطًا حمراء واضحة تتعلق بملفها النووي ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التقدم في بعض الملفات لا يلغي استمرار الخلافات القائمة.

