الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

أردا جولر يروي كواليس مرض والدته وانتقاله إلى ريال مدريد

كتب : نهي خورشيد

01:05 ص 16/04/2026 تعديل في 01:05 ص
    النجم التركي أردا جولر (4)
    أردا جولر
    أردا جولر
    النجم التركي أردا جولر (2)
    النجم التركي أردا جولر (3)

كشف النجم التركي أردا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن كواليس إنسانية مؤثرة في بداية مشواره، موضحاً تفاصيل انتقاله إلى صفوف الملكي.

صعوبات نجم ريال مدريد وابتعاده عن كرة القدم

وقال جولر في تصريحات عبر موقع "theplayerstribune":"أصعب لحظة في حياتي كانت عندما خضعت والدتي لعملية قلب خطيرة، في تلك اللحظة اختفت كرة القدم من حياتي".

وأشار نجم ريال مدريد الحالي إلى أن تعافيها منحه دافعاً كبيراً للعودة بقوة، إذ سجل هدفاً واحتفل برفع قميصه ليعبر عن حبه قائلاً: "أمي أحبك كثيراً".

وأضاف النجم التركي أنه حقق أحد أحلامه بارتداء القميص رقم 10 مع فنربخشة، رغم أنه كان خاص بالنجم مسعود أوزيل قبل أن يحقق حلمه الأكبر بالانتقال إلى ريال مدريد.

انتقال جولر إلي ريال مدريد

وأشار جولر إلى أن مكالمته مع المدرب كارلو أنشيلوتي كانت نقطة تحول في مسيرته، بعدما أكد له ثقته في قدراته وإمكانية تألقه مع الفريق الملكي في المستقبل.

واختتم تصريحاته قائلاً:"اليوم أعيش حلمي لكنني ما زلت أتعلم وأنتظر فرصتي، أريد أن أكون لاعباً مهماً وأن أفوز بدوري أبطال أوروبا وأن أفتح الباب لجيل جديد من اللاعبين الأتراك".

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
الأزهر

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟
"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟
شئون عربية و دولية

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
