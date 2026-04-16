كشف النجم التركي أردا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن كواليس إنسانية مؤثرة في بداية مشواره، موضحاً تفاصيل انتقاله إلى صفوف الملكي.

صعوبات نجم ريال مدريد وابتعاده عن كرة القدم

وقال جولر في تصريحات عبر موقع "theplayerstribune":"أصعب لحظة في حياتي كانت عندما خضعت والدتي لعملية قلب خطيرة، في تلك اللحظة اختفت كرة القدم من حياتي".

وأشار نجم ريال مدريد الحالي إلى أن تعافيها منحه دافعاً كبيراً للعودة بقوة، إذ سجل هدفاً واحتفل برفع قميصه ليعبر عن حبه قائلاً: "أمي أحبك كثيراً".

وأضاف النجم التركي أنه حقق أحد أحلامه بارتداء القميص رقم 10 مع فنربخشة، رغم أنه كان خاص بالنجم مسعود أوزيل قبل أن يحقق حلمه الأكبر بالانتقال إلى ريال مدريد.

انتقال جولر إلي ريال مدريد

وأشار جولر إلى أن مكالمته مع المدرب كارلو أنشيلوتي كانت نقطة تحول في مسيرته، بعدما أكد له ثقته في قدراته وإمكانية تألقه مع الفريق الملكي في المستقبل.

واختتم تصريحاته قائلاً:"اليوم أعيش حلمي لكنني ما زلت أتعلم وأنتظر فرصتي، أريد أن أكون لاعباً مهماً وأن أفوز بدوري أبطال أوروبا وأن أفتح الباب لجيل جديد من اللاعبين الأتراك".

