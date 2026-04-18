أكدت المطربة الكبيرة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن الوضع الصحي للنجم الكبير هاني شاكر دقيق وتحت الملاحظة، بعدما كان قد تحسن خلال الأيام الماضية.

وضع هاني شاكر الصحي

وقالت نادية في تصريح خاص لـ"مصراوي": "هو دخل المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل وكان يعاني من وجود جيوب قد تؤدي إلى التهابات ونزيف".

وأشارت نادية إلى أن هاني سافر بغرض تأهيل العضلات التي ضعفت من فترة وجوده في العناية المركزة، مضيفة "كان ابتدى يتحسن بعد الإجراءات اللي تمت ليه، فاق وخرج، وحصلتله انتكاسة، وحالته حاليا تحت الملاحظة ودقيقة".

نادية مصطفى تنفي شائعة توقف قلب هاني شاكر بغرفة العمليات

ونفت نادية الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن توقف قلب هاني شاكر داخل غرفة العمليات، موضحة "هذا غير حقيقي، هو اتعمله حاجة اسمها حقن الأشعة التداخلية، لما عمل الحقن النزيف وقف وتاني يوم رجع النزيف، والقلب توقف 3 مرات كل مرة دقيقتين وانعشوه قبل دخوله العمليات، وكان ساعتها قرار دخوله غرفة العمليات قرار صائب".

وأشارت إلى أن توقف القلب كان بسبب نقل دم له وأصيب بارتشاح في الرئة لكن لم يحدث أن قلبه توقف وقت إجراء العملية.

منى عبدالغني تكشف تفاصيل مكالمة جمعتها بزوجة هاني شاكر

كانت الفنانة والمذيعة منى عبدالغني، كشفت في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع زوجة المطرب الكبير هاني شاكر قبل السفر للخارج، والذي جاء فيها أن الفريق الطبي المصري في القاهرة قام بكل ما يحتاجه الفنان الكبير، خاصة بعد تعرضه لمضاعفات طبية، منها: النزيف، ودخوله للعناية المركزة.

كما نقلت نهلة زوجة هاني شاكر رسالة لجمهوره من خلال منى عبدالغني، قالت فيها: "لا يصح القول إن الأطباء المصريين فشلوا في رحلة العلاج بعد كل ما تم بذله من مجهود كبير وواضح، وإن السفر للخارج كان بغرض استكمال رحلة التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي".

