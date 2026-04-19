كتب- نهى خورشيد

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي في مفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للجهاز الحالي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع هيرفي رينارد

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية مع رينارد حتى الآن، وذلك عقب رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

وأكد أن إدارة الأهلي تساند بشكل كامل المدير الفني الحالي ييس توروب وجهازه المعاون، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة خلال المرحلة المتبقية من بطولة الدوري.

وأشار إلى أن رينارد يعد من الأسماء التدريبية البارزة ذات الخبرات الكبيرة والسيرة الذاتية القوية، كما يمتلك شخصية قيادية مميزة إلا أن تجربته التدريبية تميل بشكل أكبر للعمل مع المنتخبات الوطنية مقارنة بالأندية.

وأضاف المصدر أن التعاقد مع المدرب الفرنسي يتطلب تكلفة مالية مرتفعة، نظراً لراتبه الكبير خلال فترة قيادته لمنتخب السعودية وهو ما يستدعي دراسة الملف بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار.

رينارد ضمن الخيارات المطروحة مستقبلا لتدريب الأهلي

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار رينارد دون ارتباط تدريبي حتى نهاية الموسم سيجعله ضمن الخيارات المطروحة مستقبلاً، وذلك بعد حسم مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة توروب بشكل نهائي.

"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات



