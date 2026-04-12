دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

- -
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

وسام أبو علي يهنئ طاهر محمد بعد هدفه في سموحة بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

01:28 ص 12/04/2026
    وسام أبو علي (1)
    مباراة الأهلي وسموحة (7) (1)
    الأهلي وسموحة (4) (1)
    الأهلي وسموحة (6) (1)
    الأهلي وسموحة (5) (1)
    وسام أبو علي (12)
    وسام أبو علي (8)
    وسام أبو علي (2)
    وسام أبو علي

هنأ وسام أبو علي نجم منتخب فلسطين والأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، طاهر محمد طاهر لاعب وسط الأهلي، بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى سموحة أمس بالدوري.

وشارك طاهر في فوز المارد الأحمر أمس، على حساب سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

ونجح طاهر في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط، لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وسام أبو علي يهنئ طاهر محمد طاهر

وشارك أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لطاهر محمد طاهر، عقب نهاية مباراة الأهلي وسموحة أمس وهو يتبادل التحية مع جماهير المارد الأحمر.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط بالفوز على سموحة أمس، إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان وسام أبو علي انتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، في يوليو من العام الماضي 2025، بعقد يمتد حتى ديسمبر من العام المقبل 2027.

وشارك المهاجم الفلسطيني مع الأهلي قبل رحيله عن الفريق، في 60 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 48 هدفا، بواقع تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

ويقدم أبو علي مستوى مميز رفقة كولومبوس كرو الأمريكي حتى الآن، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
