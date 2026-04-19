شهدت منطقة مؤسسة الزكاة التابعة لقسم شرطة المرج، حالة من الاستنفار الأمني والحريق الضخم الذي اندلع داخل مخزن أخشاب وعدد من الهناجر المجاورة، واستمرت جهود السيطرة عليه لما يقرب من 120 دقيقة وسط محاولات مكثفة من قوات الحماية المدنية لمنع امتداد النيران.

حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بشارع التروّلي وكفر الباشا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ12 سيارة إطفاء وخزان مياه، في محاولة لمحاصرة النيران.

ومع اشتداد الحريق، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الموقع، كما تم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة لتسهيل عمليات الإطفاء، ومنع تفاقم الوضع داخل المخازن المشتعلة.

وشهدت الساعات الأولى من الحريق امتداد النيران إلى الهناجر المجاورة، وسط تصاعد كثيف للدخان وتحول الموقع إلى ما يشبه "كتلة لهب"، بحسب ما أكده شهود عيان، نتيجة طبيعة المواد الخشبية سريعة الاشتعال.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن على مساحة تُقدر بنحو 800 متر، قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى من المنطقة الصناعية بالموقع.

وحاصرت رجال الحماية المدنية الحريق، وتواصل جهودها حتى السيطرة الكاملة والتبريد ومنع تجدد الاشتعال، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

