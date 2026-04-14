وجه النجم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك، رسالة إلى زميله بالمنتخب وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان أبو علي أعلن أمس الثلاثاء 13 أبريل الجاري، في منشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال مشاركته مع الفريق في مباراة أورلاندو سيتي بالدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسالة عدي الدباغ لوسام أبو علي

وعلق عدي الدباغ على منشور وسام أبو علي، الذي أعلن خلاله تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث كتب: "أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي، ستعود أقوى من قبل إن شاء الله".

وكان وسام أبو علي انضم إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي بعقد يمتد حتى ديسمبر 2027.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بوزداد

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد، انت بفوز الأبيض بهدف دون مقابل، أحرزه البرازيلي خوان بيزيرا، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي في الجزائر.

