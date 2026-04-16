كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس الاجتماع الذي عقد الأربعاء، داخل مقر القلعة الحمراء في ظل غياب عدد من القيادات البارزة وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي.

غيابات اجتماع الأهلي اليوم

وأوضح المصدر أن الاجتماع شهد أيضاً غياب محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورويدا هشام، فيما ترأس الجلسة ياسين منصور نائب رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع جاء في إطار ودي ولم يسفر عن اتخاذ قرارات رسمية، إذ اقتصر على مناقشة مبدئية لعدة ملفات مهمة داخل النادي.

أزمة اتحاد الكرة على طاولة الأهلي

وأضاف أن الحضور حرصوا خلال الجلسة على التواصل مع محمود الخطيب من أجل التشاور حول أبرز القضايا المطروحة وفي مقدمتها أزمة اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وأكد أن الاجتماع استمر قرابة ساعتين وشهد نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس قبل أن يتم الاتفاق على عرض كافة الملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسة رسمية لمجلس الإدارة في وقت لاحق لم يحدد موعده حتى الآن.

اتحاد الكرة يحيل عضو لجنة التحكيم للتحقيق.. ماذا حدث؟

"خبر حصري".. ميدو يكشف قرارا صادما من رويز بعد أزمة الأهلي: "ورطة تحكيمية"



