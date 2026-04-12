استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نغمة الانتصارات في بطولة الدوري، بعدما حقق الفوز أمس على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف مقابل هدف.

ترتيب الأهلي ف الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر، رصيده من النقاط إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، جمعهم من 22 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 31، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سموحة

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز الأهلي على حساب سموحة أمس بالدوري المصري، بالإضافة إلى تفاعل الجماهير مع مستوى اللاعبين على أرضية الملعب.

وأعرب عدد كبير من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن سعادتهم بالفوز على حساب سموحة أمس بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

وفي سياق متصل يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج الدوري المصري المصري موسم 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

أول قرار من ياس توروب بعد فوز الأهلي على سموحة بالدوري المصري

"لتراكم الإنذارات".. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري