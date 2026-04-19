تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4991 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش السلام".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 حتى يوليو 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما شرعوا في سرقة سيارة مملوكة لإحدى السيدات بتحريض من المتهم الأول، إلا أن الجريمة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، كما وُجهت للمتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في جماعة إرهابية، إلى جانب اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.