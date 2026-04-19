إعلان

الجنايات تواصل محاكمة 6 متهمين في "داعش السلام"

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 19/04/2026

محاكمة 6 متهمين في قضية "داعش السلام"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4991 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش السلام".

محاكمة 6 متهمين في قضية "داعش السلام"

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 حتى يوليو 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما شرعوا في سرقة سيارة مملوكة لإحدى السيدات بتحريض من المتهم الأول، إلا أن الجريمة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، كما وُجهت للمتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في جماعة إرهابية، إلى جانب اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات بدر النيابة العامة اخبار الحوادث جماعة الاخوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟