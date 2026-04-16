خلال 15 يومًا.. إصابتان بالرباط الصليبي تضربان حكام الكرة المصرية

شهدت مباراة مودرن سبورت والجونة، في الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، إصابة حكم اللقاء بقطع في الرباط الصليبي، لتصبح الحالة الثانية في مصر، خلال 15 يوم.

إصابة مصطفى الشهدي بالرباط الصليبي

أصيب مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن وسبورت والجونة، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، إذ سقط خلال إحدى الحركات دون احتكاكه بأحد من اللاعبين.

وأثبتت الفحوص الطبية والأشعة، التي خضع لها الحكم مصطفى الشهدي، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى جزع في الرباط الداخلي، بعد توقيع الكشف الطبي عليه من جانب اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

إصابة شيماء القناوي

في يوم 31 مارس الماضي، أعلن الحكمة المساعد شيماء عبد العزيز المعروفة بــ"شيماء القناوي"، إصابتها بقطع في في الغضروف الهلالي وقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت آخر مباراة أدارتها شيماء القناوي تحكيميا، مواجهة رع وبيراميدز في الجولة 25 من الدوري المصري للسيدات.