إعلان

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار تحركات سفينة راشمور قرب إيران

كتب : مصراوي

02:33 ص 19/04/2026

القيادة المركزية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن استمرار تحركات سفينة الإنزال العسكرية "راشمور" في أداء مهامها ضمن نطاق العمليات الجارية في المنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالملف الإيراني والتحركات البحرية في الخليج.

تفاصيل التحركات العسكرية

وأكدت القيادة المركزية أن السفينة "راشمور" تواصل تنفيذ مهامها البحرية ضمن انتشار عسكري أمريكي أوسع يهدف إلى تعزيز الوجود البحري في المناطق الاستراتيجية، ومتابعة التطورات الميدانية بشكل مستمر.

وتأتي هذه التحركات في سياق ما تصفه واشنطن بإجراءات الضغط العسكري والبحري المرتبطة بمراقبة الأنشطة الإقليمية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا مع إيران.

ويُشار إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي بالتزامن مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث يربط مراقبون بين انتشار القطع البحرية الأمريكية وبين سياسة الردع والضغط في المنطقة.

القيادة المركزية الأمريكية سفينة راشمور إيران الحصار

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

