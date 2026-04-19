

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن استمرار تحركات سفينة الإنزال العسكرية "راشمور" في أداء مهامها ضمن نطاق العمليات الجارية في المنطقة، في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالملف الإيراني والتحركات البحرية في الخليج.

تفاصيل التحركات العسكرية

وأكدت القيادة المركزية أن السفينة "راشمور" تواصل تنفيذ مهامها البحرية ضمن انتشار عسكري أمريكي أوسع يهدف إلى تعزيز الوجود البحري في المناطق الاستراتيجية، ومتابعة التطورات الميدانية بشكل مستمر.

وتأتي هذه التحركات في سياق ما تصفه واشنطن بإجراءات الضغط العسكري والبحري المرتبطة بمراقبة الأنشطة الإقليمية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا مع إيران.

ويُشار إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي بالتزامن مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث يربط مراقبون بين انتشار القطع البحرية الأمريكية وبين سياسة الردع والضغط في المنطقة.