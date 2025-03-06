تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على أداء حسين الشحات مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

وجه إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، انتقادات قوية إلى حسين الشحات لاعب المارد الأحمر، بعد أدائه خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش أمس، في بطولة الدوري المصري.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "حسين الشحات بقى منافس حقيقي لمصطفى شلبي، بقى سئ جدا ومبوظ كل الهجمات، الوحيد الذي يفقد الاستحواذ، الوحيد اللي مش عارف يباصي صح ولا يشوط صح".

وأضاف: "ولا يرفع كرة صح، لا بيدافع صح ولا بيهاجم صح، بقي يلعب فردي وأناني في الملعب، أفضل حاجه بيعملها حاليا، بيضحك ويهزر بس".

واختتم إبراهيم سعيد: "محمد عبد الله نزل كان أفضل منه بمراحل".

ويذكر أن الأهلي، تمكن أمس الأربعاء، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

حسين الشحات بقي منافس حقيقي لمصطفي شلبي

بقي سئ جدا ومبوظ كل الهجمات

الوحيد ال بيفقد الاستحواذ

الوحيد ال مش عارف يباصي صح ولا بيشوط صح

ولا يرفع كرة صح

ولا بيدافع صح ولا بيهاجم صح وبقي يلعب فردي وأنانيه في الملعب

افضل حاجه بيعملها حاليا

بيضحك ويهزر بس 👍



محمد عبد الله نزل… pic.twitter.com/yDUowdc2sc — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) March 5, 2025

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