يفتقد المنتخب المصري في النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، لخدمات أحد أهم نجوم الفراعنة في السنوات الماضية، هو محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، الذي أبعدته الإصابة عن قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات البطولة.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، أعلن يوم الإثنين الماضي، قائمة المنتخب للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، والتي شهدت غياب نجم الدفاع محمد عبد المنعم.

وكان مدير المنتخب إبراهيم حسن، أكد في تصريحات صحفية، أن عبد المنعم لن يتمكن من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، بسبب إصابة الرباط الصليبي التي يعاني منها منذ مايو الماضي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ونجح محمد عبد المنعم خلال السنوات الماضية، في إثبات جدارته كأحد أفضل لاعبي الدفاع في مصر وأفريقيا، وهو ما جعل فريق نيس الفرنسي يستعين بخدماته قادما من الأهلي.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد عبد المنعم

ويبلغ عبد المنعم من العمر 26 عاما، فهو من مواليد 1 فبراير من عام 1999.

ووالد عبد المنعم لأسرة متوسطة الحال، بقرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية.

ويدعى والد نجم منتخب مصر ونيس الفرنسي عبد المنعم السيد البدوي، كان يعمل كمدرس في أحد مدارس الزقازيق، قبل أن يخرج على المعاش في عام 2024.

ويتملك محمد عبد المنعم 3 أشقاء، بنتين وولد وشقيق محمد عبد المنعم يدعى سيد عبد المنعم واعتاد على الظهور رفقة شقيقه في أكثر من مناسبة، وسبق وظهروا في برنامج الريمونتادا من قبل.

