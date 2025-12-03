انفعال قوي من عصام الحضري ضد عمرو السولية في مباراة الكويت بكأس العرب

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر والكويت في كأس العرب؟

شهدت مباراة مصر والكويت التي أقيمت أمس الثلاثاء، في بطولة كأس العرب، لقطة غريبة بطلها عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفراعنة.

وظهر عصام الحضري غاضبا بشكل قوي، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 84 من عمر المباراة، نجح محمد مجدى أفشة في ترجمتها إلى هدف.

وجاءت حالة الغضب الشديدة من قبل عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفراعنة، بسبب رغبته محدثا عمرو السولية لكي يترك الكرة لمحمد مجدى أفشة لتسديدها، خاصة بعد إهدار السولية ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة.

وظهر الحضري منعلا بشكل قوي من خارج الملعب، موجها حديثه للسولية الذي كان قد أمسك بالكرة لتسديدها، لكي يمنحها لأفشة وهو ما حدث بالفعل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

ويحتل المنتخب الوطني حاليا، المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة، متساويا مع صاحب المركز الأول منتخب الكويت.

ماذا حدث قبل تنفيذ ركلة الجزاء الثانية لمنتخب مصر امام الكويت .. انفعال عصام الحضري على عمرو السولية كي يترك تنفيذها للاعب أفشة #كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/lE7Bk6iaH6 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2025

