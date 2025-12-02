السجن 102 عام وغرامة مالية.. نهاية قصة الاحتيال على لاعبي كرة القدم

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وتقاسم منتخب مصر ونظيره الكويتي، نقاط المباراة اليوم، حيث رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى نقطة وحيدة في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، بنفس الرصيد من النقاط مع المتصدر منتخب الكويت.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع تعادل منتخب مصر أمام نظيره الكويتي، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل منتخب مصر أمام نظيره الكويتي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

وفي سياق متصل، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب غدا الأربعاء، بمباراة تجمع بين منتخبي الإمارات والأردن.

