ملكة جمال.. 11 صور لزوجة محمد عواد بالأبيض والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

01:19 ص 19/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور داخل الاستديو.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، وهي داخل استديو صوت الزمالك.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث علق الكثيرون عليها، وكان من أبرز التعليقات: "ملكة جمال."

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود، يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

راديو الزمالك محمد عواد زوجة محمد عواد حنين خالد

