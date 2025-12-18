مباريات الأمس
إعلان

"فرحتي لا توصف".. موقف إنساني بين أبو تريكة ووالدة مدرب منتخب فلسطين

كتب - يوسف محمد:

09:21 م 18/12/2025
خطف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الأنظار بشكل كبير، بعد حرصه على التواصل مع والدة إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أبو تريكة خلال تواصله مع والدة إيهاب أبو جزر، من خلال مكالمة جمعت بينهما، وسط حالة من السعادة الكبيرة التي ظهرت على نجم الأهلي وكذلك على والدة المدرب الفلسطيني.

وأعربت والدة أبو جزر عن سعادتها الكبيرة بالتواصل مع أبو تريكة، حيث قالت خلال المكالمة التي جمعت بينهما: "أنا سعيدة بسماع صوتك وفرحتي لا توصف".

ورد أبو تريكة على والدة أبو جزر قائلا: "أنا أسعد، واحنا تشرفنا بحضرتك ونشوفك على خير يارب".

وكان محمد أبو تريكة شارك صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة إيهاب أبو جزر منذ عدة أيام.

ويذكر أن منتخب فلسطين بقيادة إيهاب أبو جزر، كان قد ودع بطولة كأس العرب 2025 بقطر من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.

محمد أبو تريكة منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر والدة إيهاب أبو جزر

