زوجة ياسر إبراهيم تودعه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية

أول رد فعل من زوجة النني الثانية بعد تتويج المغرب بكأس العرب

نشرت زوجة ياسر إبراهيم عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لها تجمعها بزوجها.

وظهرت أسماء ياسر وهي برفقة زوجها ياسر إبراهيم وهيا تودعه بصور تجمعهما بعد ذهابه إلى معسكر المغرب.

وشارك ياسر إبراهيم مع بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وذهبت بعثة منتخب مصر إلى الأراضي المغربية يوم الأربعاء الماضي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري.

وشارك ياسر إبراهيم مع منتخب مصر في مارس 2022 لأول مرة، وخاض مع المنتخب حتى الآن 8 مباريات لم يتمكن من تسجيل أهداف، ولم يصنع أهداف.