كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

زوجة ياسر إبراهيم تودعه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

01:43 ص 19/12/2025
نشرت زوجة ياسر إبراهيم عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لها تجمعها بزوجها.

وظهرت أسماء ياسر وهي برفقة زوجها ياسر إبراهيم وهيا تودعه بصور تجمعهما بعد ذهابه إلى معسكر المغرب.

وشارك ياسر إبراهيم مع بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا، وذهبت بعثة منتخب مصر إلى الأراضي المغربية يوم الأربعاء الماضي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري.

وشارك ياسر إبراهيم مع منتخب مصر في مارس 2022 لأول مرة، وخاض مع المنتخب حتى الآن 8 مباريات لم يتمكن من تسجيل أهداف، ولم يصنع أهداف.

ياسر إبراهيم زوجة ياسر إبراهيم منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

