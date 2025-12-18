"قصص متفوتكش".. حقيقة سحب أرض الزمالك.. وأرقام صلاح مع منتخب مصر

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حقيقة سحب أرض الزمالك، وأرقام محمد صلاح مع منتخب مصر.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

وزارة الأوقاف تجيب.. هل يتم سحب أرض الزمالك في جامعة الدول؟

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تصريحاته حول أرض نادي الزمالك بمنطقة جامعة الدول العربية جاء خارج سياقه الصحيح، مشددًا على أن تصريحاته تعرضت لتحريف غير دقيق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

آخرهم أحمد حمدي.. 4 لاعبين في الزمالك تزوجوا عام 2025

شهد عام 2025 مناسبات سعيدة داخل صفوف نادي الزمالك، بعدما أقدم 4 لاعبين على خطوة الزواج، كان آخرهم أحمد حمدي، الذي احتفل بزفافه الأسبوع الجاري، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين انتقلوا من العزوبية لعش الزوجية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تحفة فنية.. 6 صور لزوجة مروان عطية والجمهور يعلق

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تلميحات وأزمة ثم إعلان رسمي.. القصة الكاملة لزواج محمد النني الثاني في 2025

شهد عام 2025 واحدة من أكثر قصص الزواج إثارة في الوسط الرياضي، حيث كان بطلها محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

منشفة وجه.. تقود باريس سان جيرمان للتتويج بكأس القارات 2025

تألق الحارس الروسي ماتيفي سافونوف، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، بشكل لافت خلال نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بعدما تصدى لأربع ركلات ترجيح، ليقود فريقه للتتويج بلقب كأس القارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زوجة محمد عواد تنشر صورا مع نجل محمد صبري

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها بنجل الراحل محمد صبري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"9 أشقاء".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حسام حسن

مع اقتراب انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تتجه الأعين من جانب الجماهير المصرية، إلى المغرب لمتابعة لقاءات الفراعنة في البطولة، آملين في استعادة اللقب الغائب للفراعنة منذ 15 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نجم الرجاء المغربي يتوقع بطل كأس العرب 2025

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الأردني مساء اليوم الخميس في نهائي بطولة كأس العرب 2025، والمقامة حالياً في دولة قطر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عزيز بودربالة يكشف لمصراوي أمنيته عن كأس الأمم الإفريقية 2025

كشف عزيز بودربالة نجم المنتخب المغربي والوداد الأسبق، عن أمنيته بخصوص نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، موضحاً المستوي الحالي لمنتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بينهم نجوم الأهلي.. 12 صورة لابنة ميشيل يانكون ببطولة كأس العرب

نشرت أليسيا يانكون ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي السابق عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور تجمعها بأشرف بن شرقي ووسام أبو علي ومحمد مجدي قفشة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"هدف وحيد".. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بأمم أفريقيا؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها بالمغرب بداية من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.