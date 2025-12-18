مباريات الأمس
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

0 0
21:00

ميلان

محمد صلاح ينشر صورة له رفقة لاعبي منتخب مصر

كتب : محمد الميموني

08:41 م 18/12/2025

محمد صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة لاعبي الفراعنة، خلال التوجه للمغرب استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا.

ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة لاعبي المنتخب الوطني، من داخل الطائرة خلال التوجه للمغرب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

ويذكر أن مجموعة منتخب مصر في البطولة، تضم كل من منتخب "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

المغرب يتوج بكأس العرب
