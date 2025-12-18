بينهم نجوم الأهلي.. 12 صورة لابنة ميشيل يانكون ببطولة كأس العرب

القاهرة - مصراوي

نشرت أليسيا يانكون ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي السابق عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور تجمعها بأشرف بن شرقي ووسام أبو علي ومحمد مجدي قفشة.

وظهرت أليسيا وهي بجانب كلا من وسام أبو على وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي قفشة أثناء بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وعلقت على الصور قائلا: شوية تغطية سريعة من كأس العرب، أشرف بن شرقي وسام ابو علي ومحمد مجدى أفشة، شكلنا هنخلص النهائي هنا و نطلع على المغرب عشان احنا ورا منتخب مصر فى أمم أفريقيا إن شاء الله.

وتتواجد أليسيا في قطر لمتابعة نهائي مباراة كأس العرب، التي تقام اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، بين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن.