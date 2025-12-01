شجار جماعي بين اللاعبين والمشجعين في مباراة بالدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

كتب– محمد عبدالهادي

يعاني الكثير من لاعبي كرة القدم من دخولهم في علاقات عاطفية مؤذية أدّت إلى تدهور مسيرتهم أو تأثرها سلبيًا.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز العلاقات العاطفية لنجوم كرة القدم التي أثّرت بالسلب على مسيرتهم:

1. ماورو إيكاردي – Wanda Nara

قصة إيكاردي مع واندا نارا، التي كانت متزوجة من زميله السابق ماكسي لوبيز، أثارت جدلًا واسعًا.

العلاقة أثّرت على تركيز اللاعب وأدائه داخل الإنتر حتى انفصلا ودخلا في جدالات واتهامات متبادلة.

2. ماريو بالوتيلي – عدة علاقات عاطفية متقلبة

علاقات بالوتيلي العاطفية المتعددة، إضافة إلى حياته الشخصية غير المستقرة، ساهمت في تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال انتقالاته المتعددة، وأثّرت على انضباطه داخل الأندية الكبرى مثل ميلان ومانشستر سيتي.

3. سيرجيو راموس – مشاكل عاطفية مبكرة

رغم ثباته الفني، واجه راموس أحيانًا صعوبات في مواسم الانتقالات والمنافسات الكبرى بسبب التحديات العائلية والعاطفية المبكرة، مما أثّر على تركيزه وأدائه في لحظات حاسمة.

4. لامين يامال – Nicky Nicole

دخل جناح برشلونة الشاب يامال دائرة الإعلام بسبب علاقته بنيكي نيكول في 2025، ما خلق ضغوطًا على تركيزه داخل الملعب وأثار تساؤلات حول تأثير هذه الضجة على مسيرته الاحترافية المبكرة.

5. فينيسيوس جونيور – Virginia Fonseca

شهدت حياة فينيسيوس العاطفية جدلًا واسعًا بعد دخوله في علاقة مع فيرجينيا فونسيكا، والتي تخللتها أزمات على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بالخيانة، ما أثّر على استقراره النفسي وأدى إلى تذبذب أدائه في بعض المباريات المهمة مع ريال مدريد.

6. آدم لالانا – صراعات عاطفية متعددة

دخل اللاعب الإنجليزي في سلسلة من العلاقات العاطفية المعقدة خلال سنواته الأخيرة في ليفربول، ما أدى إلى تراجع مستواه الفني وتذبذب أدائه على أرض الملعب قبل أن يترك النادي في ظروف غير مستقرة.

7. جون تيري – فضائح عاطفية أثرت على القيادة

شهد جون تيري تراجعًا في مسيرته بعد فضائح عاطفية أثرت على صورته القيادية داخل تشيلسي، وتسببت في ضغوط إضافية على الفريق وأثارت انتقادات إعلامية وجماهيرية حادة.