"قولتلك هتجبها".. زوجة الجزيري توجه رسالة له بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر
كتب : نهي خورشيد
وجهت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة له بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نادي بيراميدز.
ونشرت هبة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صورة من تسديده ركلة الجزاء، مع تعليق:"مليون مبروك يا زملكاوية".
وأضافت:"قلتلك باش تجيبها إنت".
وحقق الزمالك اليوم فوزاً على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 9 سبتمبر في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.