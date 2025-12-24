نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها من مباراة مصر وزيمبابوي الماضية.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لياسر إبراهيم من مباراة منتخب مصر الماضية ضد زيمبابوي واستعرضت تدخلاته القوية على اللاعبين وأدائه، حيث اعتبرتها بمثابة احتفاء به.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الزيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.