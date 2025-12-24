يتواجد منتخب مصر الأول حاليا في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

واستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة، بالفوز على نظيره زيمبابوي، يوم الإثنين الماضي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وشهدت مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفراعنة، بعدما دخل بدلا من محمد حمدي، ليسجل ظهوره الثالث في كأس أمم أفريقيا، بعد نسختي "2021، 2023".

ويعد صاحب ال 27 عاما، واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث نجح خلال السنوات الماضية، في حجز مكانا أساسيا مع الزمالك ومنتخب مصر.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد فتوح

ودائما ما تهتم الجماهير بأخبار نجوم كرة القدم، الذي من بينهم بالتأكيد الظهير الأيسر للزمالك أحمد فتوح، بشكل خاص الجانب الإنساني في حياة فتوح والمرتبطة بعائلته وأبرز المعلومات المتعلقة بها.

ويبلغ أحمد فتوح من العمر 27 عاما، فهو من 22 مارس 1998، بمدينة القاهرة، ولد لعائلة زملكاوية.

وكان والد أحمد فتوح تحدث في تصريحات سابقة، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أكد أن عائلته كلها تشجع نادي الزمالك، من قبل أن ينضم فتوح للنادي.

وكشف أحمد أحمد فتوح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه عاشق للسيارات بشكل كبير، هو ما تسبب في تعرضه للعديد من الخسائر المالية

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلة الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، إلا أن المعروف أن فتوح يمتلك شقيقين ولد وبنت، الذي احتفل بحفل خطوبتها في يوليو الماضي.

وشقيق أحمد فتوح يدعى يوسف، هو الشقيق الأصغر لنجم الزمالك ويظهر معه باستمرار في العديد من المناسبات.

ويذكر أن فتوح كان قد احتفل بحفل خطوبته في عام 2017، لكن الأمر لم يستمر طويلا حيث عاد بعد فترة قصيرة ليعلن انفصاله عن خطيبته.

