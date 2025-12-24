"وراء كل رجل عظيم امرأة"، جملة تنطبق بشكل كبير على النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، وزوجته ماجي صادق التي دائما ما كانت هى الدافع له في مسيرته الاحترافية.

ودائما ما تظهر زوجة محمد صلاح معه في مختلف المناسبات، وكان آخرها ظهورها بجانبه في مباراة مصر وغينيا بيساو في أكتوبر الماضي، خلال الاحتفال بالتأهل لمونديال 2026 مع الفراعنة.

أبرز المعلومات عن زوجة محمد صلاح

وزوجة نجم مصر وليفربول الإنجليزي، تدعى ماجي صادق، تبلغ من العمر 30 عاما، فهى من مواليد أكتوبر 1995.

وكان صلاح تحدث في تصريحات سابقة، عبر برنامج "صاحبة السعادة"، عن بداية علاقة بزوجته، قائلا: "أعرف زوجتي من أيام المدرسة لأننا من نفس القرية، لكن لم يكن بيننا كلام باستمرار، تعرفنا على بعض بشكل أكبر أيام الجامعة، قبل أن يتحول هذا الأمر لارتباط رسمي عقب التخرج".

وأضاف: "ارتبطت بشكل رسمي بماجي بعد الجامعة خلال تواجدي ضمن صفوف بازل السويسري، وهى وش السعد عليا فبعد حفل الزفاف بفترة انتقلت إلى نادي تشيلسي بإنجلترا".

واحتفل النجم المصري بحفل زفافه على ماجي صادق، في عام 2013 بحضور عدد من نجوم الرياضة.

ولدى محمد صلاح من زوجته ماجي صادق بنتين "مكة وكيان".

وماجي صادق زوجة نجم الكرة المصرية، تتولى إدارة مؤسسته الخيرية، التي قام بإنشائها في قريته نجريج بالغربية.

وظهرت ماجي صادق للمرة الأولى داخل الملعب رفقة محمد صلاح، في عام 2018، خلال احتفال نجم الكرة المصرية بحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، لتكون البداية لظهورها المستمر معه في مختلف المناسبات والاحتفالات.

