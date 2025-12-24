مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

زوجة مصطفى فتحي توجه إليه رسالة بصورة من مران المنتخب

كتب- محمد عبد السلام:

06:10 ص 24/12/2025
    زوجة مصطفى فتحي (1)
    زوجة مصطفى فتحي (2)
    زوجة مصطفى فتحي (3)
    زوجة مروان عطية رفقة زوجة مصطفى فتحي من احتفالية منتخب مصر
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
    زوجة مصطفى فتحي وابنته في أول يوم مدرسة
    زوجة مصطفى فتحي وابنته في أول يوم مدرسة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
    مصطفى فتحي وزوجته (8)
    مصطفى فتحي وزوجته (17)
    مصطفى فتحي وزوجته (16)
    مصطفى فتحي وزوجته (15)
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
    مصطفي فتحي وزوجته
    مصطفي فتحي وزوجته
    مصطفي فتحي وزوجته
    مصطفى فتحي وزوجته (1)
    مصطفى فتحي وزوجته (3)
    مصطفى فتحي وزوجته (5)
    مصطفى فتحي وزوجته (7)
    مصطفى فتحي وزوجته (2)
    مصطفى فتحي وزوجته (9)
    مصطفى فتحي وزوجته (12)
    مصطفى فتحي وزوجته (13)

نشرت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها من مران منتخب مصر.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة مصطفى محمد من مران منتخب مصر أمس استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا، وعلقت عليها برموز: قلب أبيض وتاج ذهبي وعلم مصر".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الزيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفي فتحي وزوجته هبة خلف انستجرام زوجة مصطفى فتحي منتخب مصر مصطفى فتحي كأس الأمم الأفريقية

