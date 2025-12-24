نشرت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها من مران منتخب مصر.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة مصطفى محمد من مران منتخب مصر أمس استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا، وعلقت عليها برموز: قلب أبيض وتاج ذهبي وعلم مصر".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الزيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.