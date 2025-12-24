مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

إشادات بالأداء وتوديع قبل البطولة.. 25 صورة لزوجات نجوم منتخب مصر

كتب : مصراوي

06:45 ص 24/12/2025
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر استهل مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الإثنين الماضي.

احتفى عدد كبير من زوجات نجوم منتخب مصر بأزواجهن، بعد فوز المنتخب الوطني على زيمبابوي، حيث شاركت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم مجموعة من الصور له خلال مشاركته في مباراة زيمبابوي.

كما حرصت هبة خليفة زوجة نجم نادي بيراميدز مصطفى فتحي، على نشر صورة له خلال مشاركته في المران الجماعي للمنتخب الوطني أمس، لدعمه قبل مباراة جنوب أفريقيا المقبلة.

ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

والجدير بالذكر أن المغرب تستضيف النسخة الحالية من البطولة، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

مصطفى محمد مع زوجته زوجات نجوم منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية زوجة محمد صلاح زوجة إمام عاشور زوجة زيزو

