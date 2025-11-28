مباريات الأمس
"ليلة لا تنسى".. علي معلول يحتفي بذكرى نهائي أفريقيا عام 2020

كتب - يوسف محمد:

12:49 ص 28/11/2025
    علي معلول
استعاد علي معلول نجم النادي الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، ذكرى نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، الفوز على الزمالك في نهائي القرن.

وكان معلول متواجد رفقة النادي الأهلي، في مباراة نهائي القرن عام 2020، الذي انتهى لصالح الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ونشر معلول عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من نهائي أفريقيا وكتب: "ليلة لا تنسى".

واحتفل النادي الأهلي أمس الخميس 27 نوفمبر الجاري، بالذكر الخامسة لنهائي القرن والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك من خلال نشر مجموعة من اللقطات للمرة الأولى من كواليس المباراة.

ويذكر أن علي معلول انضم إلى فريق الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وظهر علي معلول مع الصفاقسي خلال الموسم الحالي، منذ الانضمام إليه في 10 مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف، واكتفى بتقدم 3 تمريرات حاسمة.

