تصدرت فيرجينيا فونسيكا صديقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، بعد انتشار أخبار تشير إلى رغبتها في رحيل اللاعب عن ريال مدريد.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى وجود تعثر في المفاوضات بين ريال مدريد ووفينيسيوس لتجديد تعاقد الأخير مع الفريق الملكي، خاصة في ظل محاولة إقناعه من قبل صديقته بالعودة إلى فلامنجو البرازيلي حتى يكون قريب منها.

أبرز المعلومات عن فيرجينيا فونسيكا صديقة فينيسيوس جونيور:

تبلغ فيرجينيا فونسيكا من العمر 26 عاما، وتعمل كصانعة محتوى ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمتلك صديقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، 53 مليون متابع على موقع إنستجرام، مقابل 40 مليون متابع على منصة تيك توك.

وصاحبة ال 26 عاما تمتلك الجنسية البرازيلية وكذلك الجنسية الأمريكية، إذا ولدت في ولاية كونتيتكت بأمريكا ولكنها نشأت في البرازيل.

وقبل ارتباط فونسيكا بالنجم البرازيلي كانت متزوجة من المطرب زي فيلبي خلال الفترة من عام 2021 حتى بداية عام 2025، قبل أن يعلن الثنائي الانفصال.

وانجت فونسيكا من زي فيليبي ثلاثة أبناء وهم، ماريا أليس، ماريا فلور وخوسيه ليوناردو.

