لفتة إنسانية من رونالدو تجاه عائلة جوتا بعد لقب دوري الأمم

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جانباً إنسانياً لا يكشف عنه أمام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رونالدو حرص على إهداء هدايا شخصية لجميع زملائه في منتخب البرتغال الذين توجوا معه بلقب دوري الأمم هذا الصيف، حتى الراحل دييجو جوتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو طلب ساعات فاخرة من علامة Jacob & Co خصيصاً لجميع زملائه، وتم تسليمها لهم قبل مباراة البرتغال أمام أرمينيا ضمن تصفيات كأس العالم.

وكما حدث مع بقية اللاعبين، تم تصميم ساعة باسم ورقم جوتا، وأرسلها رونالدو مباشرة إلى عائلته.

وكان مهاجم ليفربول تُوفي في حادث سير في يوليو الماضي عن عمر 28 عاماً، بعد أسابيع قليلة فقط من تتويجه مع المنتخب بالبطولة.