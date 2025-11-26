ضربة رأس ومضرب جولف.. 5 معارك لا تُنسى أشعلت الملاعب بين زملاء الفريق

في لقطة مثيرة ليلة الإثنين، كاد إدريسا جاي أن يعيد للأذهان حادثة فولر الشهيرة عام 2008، بعدما لامست يده وجه زميله مايكل كين، ليقرر حكم اللقاء طرد اللاعب السنغالي، الحادثة أعادت الحديث عن اشتباكات اللاعبين داخل الفريق، وهو ما يخشاه ديفيد مويس تكراره داخل إيفرتون.

لم يشهد البريميرليج طرد لاعب بسبب اعتدائه على زميله في الفريق منذ حادثة ديسمبر 2008، حين وجّه ريكاردو فولر لكمة لقائد ستوك سيتي آنذاك أندي جريفين، كانت ضربة أنهت العلاقة بينهما عمليًا، إذ لم يرتديا قميص الفريق نفسه معًا بعدها، ورحل جريفين عام 2010 إثر خلاف مع المدرب توني بوليس.

ليست هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها زملاء داخل الفريق نفسه، ففي 2008، تسبب إيمانويل أديبايور في إصابة نيكلاس بندتنر بنزيف في الأنف خلال مباراة لأرسنال، فيما اعتدى كريج بيلامي على زميله جون آرني ريس بمضرب غولف أثناء فترة لعبهما في ليفربول عام 2007.

جروبيلار وماكمانامان - غضب في ديربي ميرسيسايد (1993)

ارتكب ستيف ماكمانامان خطأ أدى لهدف لإيفرتون، ليفقد الحارس بروس جروبيلار أعصابه وينقض على زميله ممسكاً بفكه، اشتباك قصير لكنه شهير، انتهى دون بطاقات، بينما خسر ليفربول اللقاء 2-0.

لي بوير وكيرون داير - قتال في سانت جيمس بارك (2005)

في مباراة كارثية لنيوكاسل، انفجر بوير وداير في شجار عنيف وسط الملعب بسبب غضب بوير من عدم تمرير داير الكرة له، طُرد الاثنان وتم إيقافهما عن نصف نهائي الكأس، أكّد الثنائي لاحقاً أن الخلاف انتهى فورًا بعد المباراة.

أديبايور وبندتنر - ضربة رأس دامية (2008)

تفاقم التوتر بين إيمانويل أديبايور ونيكلاس بندتنر خلال هزيمة أرسنال أمام توتنهام، ليدخل اللاعبان في دفع وتراشق انتهى بضربة رأس من أديبايور تسببت في نزيف أنف بندتنر، تدخل الزملاء للفصل بينهما، لكن الحادثة بقيت من أشهر اشتباكات العصر الحديث.

سون هيونج مين وهوجو لوريس - اشتباك بين القادة (2020)

ثور لوريس غضبًا على سون لعدم التغطية الدفاعية أمام إيفرتون، ودفعه أمام الجميع قبل أن يفصل اللاعبين زملاؤهم، مورينيو علّق حينها بأن الشجار "علامة على الرغبة والمسؤولية"، مؤكداً أنه سعيد بروح المطالبة بين لاعبيه.

بيلامي وجون آرني ريس - حادثة مضرب الجولف (2007)

قبل لقاء ليفربول وبرشلونة، نشب خلاف بين بيلامي وريسه خلال رحلة للفريق، ليتسلل بيلامي ليلاً إلى غرفة زميله ويحاول الاعتداء عليه بمضرب جولف، ورغم ذلك، جاءت المفارقة في المباراة: بيلامي سجّل واحتفل بضربة جولف، بينما أحرز ريس هدف الفوز.