5 صور لنور الشربيني استعدادا للظهور في بطولة جديد

شاركت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور، خلال الاستعداد للمشاركة في إحدى بطولات الاسكواش وكتبت: "عندما تدور الكاميرا تبدأ الثقة في الظهور".

وتحتل نور الشربيني حاليا المركز الرابع عالميا، في تصنيف محترفات الاسكواش على مستوى العالم، طبقا للتصنيف الذي صدر أول أمس الإثنين.

وتعد الشربيني واحدة من أهم وأبرز لاعبات الإسكواش على مستوى العالم، حيث تمتلك الكثير من الأرقام والبطولات الكبرى طوال مسيرتها.

