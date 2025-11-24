مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

كأس العرب

فلسطين

- -
18:00

ليبيا

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

أول صور لمحمد النني مع نجله من زوجته الثانية

كتب : مصراوي

11:36 م 24/11/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد النني
  • عرض 18 صورة
    نجل محمد النني
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد النني مع زوجته الثانية المغربية
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (19)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (11)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (10)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 18 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (19)
  • عرض 18 صورة
    محمد النني (1)_2
  • عرض 18 صورة
    أبو ريدة ومحمد النني
  • عرض 18 صورة
    محمد النني (1)_3
  • عرض 18 صورة
    محمد النني (2)_5
  • عرض 18 صورة
    إصابة محمد النني (2)
  • عرض 18 صورة
    إصابة محمد النني (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك محمد النني نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور له رفقة نجله من زوجته الثانية.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة نجله من زوجته الثانية حنان وكتب: "حبيب قلب أبوه".

وكان محمد النني رزق بمولوده الأول من زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان، في أكتوبر الماضي 2025.

ويذكر أن النجم المصري محمد النني يعيش رفقة زوجته البلوجر المغربية حنان، حيث يشارك النني ضمن صفوف فريق الجزيرة الإمارات.

وشارك النني خلال الموسم الحالي رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، في 7 مباريات بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أقرأ أيضًا:

من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

"خسر أمامه أمس".. مانشستر سيتي يضع لاعب نيوكاسل على راداره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني زوجة محمد النني الثانية النني وزوجته نجل محمد النني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية