أول صور لمحمد النني مع نجله من زوجته الثانية

شارك محمد النني نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور له رفقة نجله من زوجته الثانية.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة نجله من زوجته الثانية حنان وكتب: "حبيب قلب أبوه".

وكان محمد النني رزق بمولوده الأول من زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان، في أكتوبر الماضي 2025.

ويذكر أن النجم المصري محمد النني يعيش رفقة زوجته البلوجر المغربية حنان، حيث يشارك النني ضمن صفوف فريق الجزيرة الإمارات.

وشارك النني خلال الموسم الحالي رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، في 7 مباريات بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

