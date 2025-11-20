مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

الجمال عدي الكلام.. 9 صور لزوجة عواد والجمهور يعلق

كتب - محمد عبد السلام:

04:59 ص 20/11/2025
نشرت زوجة محمد عواد المذيعة حنين خالد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها.

وظهرت في الصور وهي ترتدي فستانا أسود أنيق، الذي تفاعل عليه العديد من الجماهير من تعليقات وأعجابات، ليعلق عليها أحد المعجبين قائلا جملة من أغنية:" الجمال عدي الكلام".

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

أرقام محمد عواد مع نادي الزمالك

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادمًا من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد محمد عواد عواد وزوجته نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أخبار

أخبار مهرجان القاهرة

