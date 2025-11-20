بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

نشرت زوجة محمد عواد المذيعة حنين خالد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها.

وظهرت في الصور وهي ترتدي فستانا أسود أنيق، الذي تفاعل عليه العديد من الجماهير من تعليقات وأعجابات، ليعلق عليها أحد المعجبين قائلا جملة من أغنية:" الجمال عدي الكلام".

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

أرقام محمد عواد مع نادي الزمالك

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادمًا من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي