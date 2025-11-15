مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

1 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 3
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

جميع المباريات

رسالة خاصة من خالد الغندور لمجلس إدارة الأهلي بعد وفاة محمد صبري

كتب - محمد عبد السلام:

07:02 م 15/11/2025
وجه خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة شكر لإدارة النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، بعد حضورهم جنازة الراحل محمد صبري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرًا للمحترمين أعضاء مجلس إدارة الأهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي راحوا الجامع وصلوا صلاة الجنازة، على النجم محمد صبري هي دي الروح اللي بيننا كمصريين".

وتواجد العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس الجمعة في جنازة الراحل محمد صبري، وعلى رأسهم الكابتن سيد عبد الحفيظ وطارق قنديل عضوي مجلس الإدارة.

ويذكر أن محمد صبري رحل عن عالمنا بعمر 51 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

خالد الغندور النادي الأهلي محمد صبري وفاة محمد صبري سيد عبد الحفيظ

